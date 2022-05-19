banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
Ali Babacan'dan Metaverse'de ilk miting!
Ali Babacan'dan Metaverse'de ilk miting!

14. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Malatya İnönü Üniversitesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 19.05.2022, 09:43
14. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Malatya İnönü Üniversitesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sinema Topluluğu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Yeşilyurt Belediyesi ile Battalgazi Belediyesi sponsorluğunda düzenlediği 14. Uluslararası Kısa Film Festivali büyük ilgi gördü. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kapanış programına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ile Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ünal İmik, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, İletişim Fakültesi öğretim elemanları, sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda ses sanatçısı Züleyha Ortak Resitali ve İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ile konservatuar öğretim elemanlarının müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Ulusal Kurmaca, Ulusal Belgesel, Uluslararası Kurmaca ve Uluslararası Belgesel olmak üzere 4 kategoride dereceye girenlere de ödülleri verildi. Festivalde bu yıl uluslararası kategoride 86 farklı ülkeden 876, ulusal kategoride ise 186 olmak üzere toplam bin 62 eser yarıştı.

“Uluslararası Kurmaca” kategorisinde birincilik ödülünü “The Savior” adlı eseriyle Shoeila Pour Mohammadi alırken, ikincilik ödülünü “The Table of Grave” adlı eseri ile Mirak Mentor Zymberaj, üçüncülük ödülünü ise “Still Life” adlı eseri ile Sina Shafie aldı. “Uluslararası Belgesel” kategorisinde birincilik ödülünü “I Won’t Remain Alone” adlı eseri ile Yaser Talebi alırken, ikincilik ödülünü “Hidden Collision” adlı eseri ile Emma Zukovic, üçüncülük ödülünü ise “Life On The Edge” adlı eseri ile Abhishek Dixit aldı. “Ulusal Kurmaca” kategorisinde birincilik ödülünü “Larva” adlı eseri ile Volkan Güney Eker alırken, ikincilik ödülünü “Plastik Rüya” adlı eseri ile Merve Bozcu, üçüncülük ödülünü ise “Babamın Öldüğü Gün” adlı eseri ile Emre Sefer aldı. “Ulusal Belgesel” kategorisinde “Gulab Gul” adlı eseri ile Semih Sağman birincilik ödülünü alırken, ikincilik ödülünü “Haymatlos” adlı eseri ile Mustafa Aydın, üçüncülük ödülünü ise “Geriye Kalanlar” adlı eseri ile Murat Berber ve Kerem Küçükökten aldı. Seyithan Kartal’ın “Çamur” adlı eseri ise bu kategoride jüri özel ödülüne layık görüldü. Törende katkılarından dolayı jüri üyelerine de plaket verildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
15°
parçalı bulutlu