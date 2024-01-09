Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yapımında sona gelinen Sağlık Müdürlüğü binasında incelemeler yapıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasında gelinen son durumu yerinde gördü. Kaymakam Maslak, Köyceğiz Gelişim Mahallesi’nde eski Devlet Hastanesi yerine yapılan, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlık Ocağı alanında yapımında sona gelinen Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunup Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oğuz Cengizhanoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Edinilen bilgiye göre, yapımında sona gelinen 3 kat kapalı alana sahip hizmet binası bünyesinde 8 muayene odası, toplantı salonu, bebek emzirme, gebe izleme odaları, kanser tarama merkezi, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, 5 aile hekimi odaları, 112 acil servisi, 8 muayene odası, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı ve otopark yer alacak.