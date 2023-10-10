Sanayicilerin katılımı ile gerçekleştirilen 6. Kısım Genişleme Alanı Ön Tahsis Kura Çekim Töreni’ne katılan Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bölgede yaşanan gelişmelerle ve tahsis süreci ile ilgili bilgi verdi. KOS’un 6. Kısım Genişleme Alanı ile birlikte 31 milyon metrekare büyüklüğe ulaşarak, Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, bölgenin büyümesine katkıda bulunan tüm katılımcı sanayicilere teşekkür etti.



248 yatırımcıya ön tahsis yapıldı

8 milyon metrekareden oluşan 6. Kısım Genişleme Alanı’nda ilk önce 223 sanayi parseli ürettiklerini ancak daha sonra gelen talepler doğrultusunda parsel sayısını artıracak düzenlemeler yaptıklarını anlatan Kütükcü, “Yaptığımız ilk çalışmada 6. Kısım Genişleme Alanımızda 223 sanayi parseli üretmiştik. Ancak ürettiğimiz bu parsele karşın, 265 yatırımcımız tahsis için bize başvurdu. Biz de, tüm yatırımcıların taleplerini karşılamak için yeni bir parselasyon çalışması yaptık. Yaptığımız bu çalışma ile kriterleri uyan tüm yatırımcıların, yatırım alanı talebini karşılıyoruz. Bugün inşallah burada, başvuru şartlarını sağlayan 248 firmamız ön tahsis için noter huzurunda kura çekerek, yerlerini belirleyecekler" dedi.

Kütükcü, 6. kısımda kamulaştırma sürecinin devam ettiğini, bu sürecin tamamlanmasının ardından ön tahsis yapılan sanayicilere kalıcı tahsislerin yapılacağının da altını çizerek, “Hedefimiz, kamulaştırma işlemlerini hızla tamamlamak. Kamulaştırmayı tamamlar tamamlamaz, ön tahsis alan sanayicilerimizin kalıcı tahsislerini de yapacağız. Böylece sanayicilerimiz de yatırımlarına başlayabilecekler. 6. Kısımdaki yatırımlarımızın hayata geçmesiyle birlikte, şu anda 727 olan fabrika sayımızı ve 55 binin üzerindeki istihdamımız inşallah çok daha yukarı taşımış olacağız” diye konuştu.