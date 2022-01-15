Konya’nın Halkapınar ilçesinde, bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şefi Ertan Koyuncu, Halkapınar Jandarma Komutanı Gökhan Allı ve Halkapınar’ın Seydifakıllı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ünal tarafından yaban hayvanlarına destek amaçlı yem çalışması yapıldı. Bölgede yaşanan olumsuz kış koşulları nedeniyle kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Toros Dağlarının yamaçlarında bulunan Seydifakıllı Mahallesi mevkiinde, yonca ve mısırdan oluşan yemler yaban hayvanlarına bırakıldı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ertan Koyuncu, bu yıl da kış aylarında yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlarda yemleme çalışması yaptıklarını söyledi. Böylece kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına destek amaçlı yem bıraktıklarını söyleyen Koyuncu, Mart ayına kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını bildirdi.