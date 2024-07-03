Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ve beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin alacağı zammı şekillendirdi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyonu oranında yani yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

Resmi enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından milyonlarca emekli zam alamayacak.

Yapılan hesaplamaya göre, kök maaşı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 0 zam alacak.

Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısı 4 milyona yakın. Yani, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi maaşlarına zam alamayacak.

Kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 24.73 oranında zam alınca aylığı yaklaşık 10 bin TL olacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için yüzde 0 zam almış olacak.