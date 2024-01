Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarıyıl tatiline girecek öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenlerini kutladı.KOCAELİ (İGFA) - 19 Ocak Cuma günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de öğrenciler ilk dönem karnelerini alacaklar.

Yarıyıl tatili nedeni ile bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Bir dönem boyunca emek verdiniz, çok çalıştınız. Ara tatil dönemini hak ettiniz. Tatilinizi ailenizle birlikte güzel vakit geçirip zamanınızı verimli kullanarak ikinci yarıyıla daha hazır hale geleceğinizden eminim” dedi.

Okul döneminin, hayatın önemli bir aşaması olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın” Geleceğe daha sağlam adımlar atmak için okullarda eğitim alıyorsunuz. Öğretmenlerinizden aldığınız her bilgi sizi hayalini kurduğunuz mesleğe biraz daha yakınlaştıracak. Öğretmenlerinizi can kulağı ile dinleyin. Öğretmenlerinizin verdiği ödevleri zamanında yapın. Her gün mutlaka o gün edindiğiniz bilgileri tekrar gözden geçirin. Gereğinden fazla çalışmak değil sürekli ve verimli çalışmak sizi başarıya getirecektir.” dedi.