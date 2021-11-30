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Virajı alamayan araç devrildi: 2 yaralı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
KOCAELİ 30.11.2021, 17:16
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dilovası ilçesi Turgut Özel Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 46 AK 665 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yolcu, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.