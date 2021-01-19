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UlaşımPark iki kooperatifle daha anlaşma sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, Alikahya ve Birleşik Kartepe Kooperatifleri ile havuz anlaşması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen her iki anlaşmanın başlangıç tarihleri 1 Ocak 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

KOCAELİ 19.01.2021, 13:24
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UlaşımPark iki kooperatifle daha anlaşma sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, Alikahya ve Birleşik Kartepe Kooperatifleri ile havuz anlaşması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen her iki anlaşmanın başlangıç tarihleri 1 Ocak 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 19 Kasım 2020 tarihinde alınan UKOME kararları doğrultusunda 2 hat 3 otobüs ile katılım sağladığı ortak havuz görüşmesine 9 hat 90 otobüs ile katılım sağlayan Birleşik Kartepe Kooperatifi ile anlaşma sağladı. Gerçekleştirilen bir diğer anlaşma ise 19 Kasım 2020 tarihinde alınan UKOME kararı doğrultusunda 5 hat 50 otobüs ile görüşmelere katılan Alikahya Kooperatifi ile 1 hat 3 otobüs ile UlaşımPark ortak havuz anlaşması sağladı.

Toplamda 3 otobüs 1 hat ile ortak havuz görüşmelerine katılım sağlayan UlaşımPark, 50 otobüs 5 hat ile ortak havuz görüşmesine katılan Alikahya Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ortak çalışma sistemi anlaşmasını imzaladı. UlaşımPark’ın havuza katılım sağladığı hat 80 numaralı olarak belirlendi. Alikahya Kooperatifin katılım sağladığı hatlar ise 26, 27, 28, 29, 29T olarak belirlendi. Toplamda 6 hattın havuzda olacağı ve bu sayede vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağı bilgisi aktarıldı.

UlaşımPark’ın 3 otobüs 2 hatla katılım sağladığı ortak havuz görüşmelerinde 9 hat 90 otobüsle Birleşik Kartepe Kooperatifi katılım sağladı. Alınan netice doğrultusunda her iki taraf da anlaşmaya vardı. UlaşımPark’ın katılım sağladığı hatlar hafta içi ve cumartesi günleri 205 ve 220 numaralı hatlarda toplamda 3 otobüs, pazar günleri ise 205 ve 220 numaralı hatlarda 2 adet otobüs ile ortak havuza katılım sağladı. Birleşik Kartepe Kooperatifinin katılım sağladığı hatlar ise 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 279 ve 299 numaralı hatlar olarak belirlendi. Kartepe Kooperatifi toplamda hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 90 otobüsle hizmet sağlayacak.

15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak havuz anlaşmasına UlaşımPark Genel Müdürü Murat Sağlam, UlaşımPark Genel Müdür Yardımcısı Övünç Yılmaz, 55 No’lu Alikahya Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Parlak, 80 No’lu Birleşik Kartepe Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mahmut Aktaş katılım sağladı. Her iki kooperatifin de ilgili katılımcıları anlaşmada hazırda bulundu.

Gerçekleştirilen anlaşma neticesinde UlaşımPark Genel Müdürü Murat Sağlam, “Sahada kazasız belasız birlikte el ele kol kola çalışacağımız bir ortaklık bekliyorum, gerçekleştirdiğimiz sürecin her iki taraflara da hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Birleşik Kartepe Kooperatifi Başkanı Mahmut Aktaş ise, “9 hat 90 otobüs ile katılım sağladığımız bu havuz anlaşmasında emeği geçen Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu beyefendiye gayretlerinden ve yardımlarından ötürü teşekkür ederim” dedi.

Alikahya Kooperatifi Başkanı İsmail Parlak ise, “Temel amacımız belli sizler de bizler de vatandaşa hizmet etmek için çalışıyoruz. Sağolsun Tahir Büyükakın Başkanımız da bizlere gerekli desteği veriyor” diye konuştu.
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