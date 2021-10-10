Sekapark, kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Sekapark uçurtma tepesi sahilinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yapılacak yarışlara Kocaeli’den İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek Kulüplerinden 300’ün üzerinde sporcu ve antrenör katılacak. Kayıtlar Türkiye Kürek Federasyonu bilgi sistemi üzerinden alınırken, başvuru için son tarih 13 Ekim olarak belirlendi.

Yarış, dünya şampiyonası standartlarında

Türkiye’de düzenlenen ilk dünya şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğini taşıyacak Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 4 bin metrelik parkurda gerçekleştirilecek. Katılımcıların Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon U19 kadınlar, U19 erkekler, kadınlar, erkekler, master kadınlar, master erkekler ve master mix olmak üzere toplam 7 kategorilerinde yapılacak.

Fısa kuralları uygulanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alacak. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek müsabakalarda Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA) Deniz Küreği Kuralları uygulanacak. Organizasyonda, kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.