SEKA Kâğıt Müzesi’nin sesini kayıt altına aldılar

SEKA Kâğıt Müzesi, TÜBİTAK ve İzmit Bilim Sanat Merkezi ortaklığında Seka Kağıt Müzesindeki makinelerin sesleri kayıt altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, TÜBİTAK ve İzmit Bilim Sanat Merkezi ortaklığı ile gerçekleştirilen Yapay Zekâ Çağında Ses ve Müzik isimli projeye “Kâğıt Müzesinin Sesleri” ile destek oldu.

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Yapay Zeka Çağında Ses ve Müzik Projesi, müzikle ilgili genç bireylerin, ses teknolojileri kullanımına yönelik uygulamalarla ses ve müzik teknolojilerinde bilgi sahibi olmaları, icracı ve besteci olarak kendilerini dijital ortamda temsil etmeleri, kayıt ve düzenleme işlemlerinde uygulayıcı olarak aktif rol almalarını ve yapay zeka uygulamalarına yönelik çalışmalar içerisinde yer almalarını sağlayarak bu konuda farkındalık kazanmalarının sağlanmasını hedefliyor. Katılımcıların 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış müzikte bilişim teknolojilerini kullanabilen ve dijital vatandaş bilincine sahip müzik yapıcılarının yetiştirilmesi, yapay zekâ yöntemlerinden de faydalanarak, kültür birikimlerini gelecek nesillere aktarma farkındalığı kazanmaları bekleniyor.

Bu doğrultuda projenin önemli bir ayağı olan SEKA Kağıt Müzesi’nde çalışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılara müze salonları detaylı bir şekilde anlatılırken kağıt üretiminin önemli parçalarını oluşturan bir çok makinenin sesini kayıt altına alma imkanı sunuldu.