Polis ekipleri pazar yerinde KADES’i anlattı

İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara KADES uygulamasını tanıtarak, şiddettin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şiddettin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı için kapalı pazar yerinde stant açtı. Pazarda alışveriş yapan ve tezgah açan kadınları bilgilendiren, uygulamanın şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerin anında ihbar edilebilmesi için hayata geçirildiğini anlatan ekipler, aynı zamanda broşür de dağıttı. Telefonuna KADES uygulamasını yükleyemeyen kadınlara yardımcı da olan polis ekipleri, şiddettin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında da detaylı bilgilendirmelerde bulundu.