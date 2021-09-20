Otizmli çocuklar bu kez Hareketlilik Haftası için kulaç attı

İzmit’te otizmli özel bireyler, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında havuzda buluşarak kulaç attı.

İzmit Belediyesi özel gün ve haftalarda da özel gereksinimli çocukların yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok fiziksel aktivitelerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Tepeköy Mahallesi’nde bulunan kapalı yüzme havuzunda otizmli çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenledi. Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında suya giren özel çocuklar çok mutlu oldu.

İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda Avrupa Hareketlilik Haftası için Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe İzmit Otizm Spor Kulübü’nde eğitim gören özel çocuklar katıldı. Özel çocukların yüzme faaliyeti İzmit Otizm Spor Kulübü Başkanı Ece Horoz ve yüzme antrenörlerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan otizmli çocuklar etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadılar.

Program hakkında konuşan İzmit Otizm Spor Kulübü Başkanı Ece Horoz, “İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Kulaçlar Projesi kapsamında faaliyetlerimizi zaten sürdürüyoruz. Çocuklarımızı sosyalleştirerek hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün de Hareketlilik Haftası için kulaç attık. Çok keyifliydi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.