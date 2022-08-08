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Minik şefler iş başında

Başiskele Pastacılık Okulu’nda eğitim alan minik şefler, hem gönüllerince pasta yaptı hem de doyasıya eğlendi.

KOCAELİ 08.08.2022, 10:50
Minik şefler iş başında

Başiskele Pastacılık Okulu’nda eğitim alan minik şefler, hem gönüllerince pasta yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde eğitim faaliyetlerini sürdüren Başiskele Pastacılık Okulu, yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen 10-15 yaş arası geleceğin şeflerine eğitim veriyor. Başiskele Pastacılık Okulu bu sefer Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürlüğü Çocuk Evleri’nde kalan çocukları ağırladı. Mutfak önlüklerini ve şapkalarını giyinen minik şefler, eğitmenler eşliğinde supangle ve mini pizza yaptı. Eğlenceli vakitler geçiren çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı. Atölye çalışmalarına katılan geleceğin şeflerine etkinlik sonunda katılım sertifikaları da verildi.

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