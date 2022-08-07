Kuruçeşme’de üstyapı çalışmalarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kuruçeşme İnkılap Caddesinin asfaltlanması sonrası üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kuruçeşme İnkılap Caddesinin asfaltlanması ile başladığı üstyapı çalışmalarını Muammer Aksoy, Barış ve Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak, 102. Sokak ile devam ettirecek. Asfaltlamaya uygun mevsimi fırsat bilerek çalışmalarına hız veren ekipler, trafiğe engel olmamak için özellikle gece geç saatlerde çalışma yapıyor. Trimer kazısı ile eski asfaltın kazındığı İnkılap Caddesinde yeni asfalt serimi yapıldı. İzmit’te asfaltlama çalışmalarına devam edecek Büyükşehir Belediyesi, Muammer Aksoy, Barış ve Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak ve 102. Sokakta üstyapı çalışmaları yapacak.