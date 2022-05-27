Kartepe Meydan Projesi’nde sona gelindi

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan Şirinsulhiye Mahallesi’ndeki Meydan Projesi’nde sona gelindi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Şirinsulhiye Meydan Projesi, Derbent Müze Kompleksi, İstasyon Mahallesi üstyapı ve Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından başlatılan Şirinsulhiye Mahallesi’ndeki Meydan Projesi’nde sona gelindi. 2300 metrekare alanda yapılan meydan projesi çerçevesinde Şirinsulhiye eski İlkokul binası restore edilerek kafeye çevrilirken, cami şadırvanı da yenileniyor. Bakkal ve kurs yeri üzerine yeni cami lojmanının yapımı da tamamlandı.

Derbent Müze Kompleksi’nde ise aydınlatma, satış stantları, oturma grupları, çocuklar için basketbol sahası, oyun grubu, tarih meraklıları için kum havuzu olacak. Aynı zamanda cami derneğinin bulunduğu binada da düzenleme yapılacak. Dernek binasının yanı modern kafeye dönüştürülecek ve yapılacak olan otopark ile ziyaretçilerine hizmet verecek.