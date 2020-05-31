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Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ KARTEPE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ DIŞ CEPHESİ TAMAMLANDI.

Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ KARTEPE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ DIŞ CEPHESİ TAMAMLANDI.

31 Mayıs 2020 Pazar 11:41
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Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu inşaatının dış cephesi tamamlandı.

Geçtiğimiz yıllarda şehirde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayılarda olan spor salonları Büyükşehir’in çalışmalarıyla giderek çoğalıyor. Kentteki okullar modern spor salonları ile donatılıyor. Şimdiye kadar pek çok okula spor salonu kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi için de bir tesis kazandırıyor. Dış cephesi tamamen biten spor salonunun mekanik ısıtma, pis su ve temiz su tesisatları da tamamlandı. Yaklaşık bin 100 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen ve toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak yapının asma kat betopan duvarın saten kaplaması ile elektrik tesisat montajı devam ediyor.

Mekanik havalandırma kanal tesisat işini de devam ettiren ekipler, alüminyum kompozit cephe kaplama ve alçı sıva imalatlarını da kısa zamanda bitirmek için çalışmasını sürdürüyor. Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. Ortak saha alanına 28 çarpı 15 metre ölçülerinde basketbol sahası ve 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay- bayan engelli lavabosu, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak.

Ayrıca 1. katta diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon bulunacak. Spor salonunun yapımında 33 ton demir, 15 ton hasır çeliği kullanılacak. Yapıda 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık 1000 metreküp hazır beton uygulanacak.

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