Kartepe çocuk oyun evi çalışmalarında sona gelindi

Kartepe Belediyesi tarafından ilçeye yapılan çocuk oyun evi çalışmalarında sona gelindi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan çocuk oyun evi çalışmaları bitme noktasına geldi. Mustafa Kocaman oyun evinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kartepe Genç Akademi binası içerisinde yer alacak olan çocuk oyun evi, 3-10 yaş grubu çocuklara hizmet verecek. Akademi içerisinde 600 metrekare alana kurulan Çocuk evindeki minikler, uzman eğitimciler gözetiminde zaman geçirecek. Çocuk oyun evi içerisinde trambolin, kaydıraklı top havuzu, atlıkarınca, palmiye salıncak, tırmanma duvarı, logolu eğitim alanı, balon atölyesi gibi alanlar olurken, çocuklar için çok sayıda oyuncak yer alıyor. Oyun evi, saat 10-00 - 21.00 arasında hizmet verecek.

Oyun evi içerisinde inceleme yapan Kocaman, "Bu işe en çok da çocuklarımız sevinecek. 4 bin metre kare alana sahip Kartepe Genç Akademi zemin katında yaptığımız çocuk oyun evine gelecek minik dostlarımız için keyifle koşup oynayabilecekleri eğlence dolu bir alan oluşturuyoruz. Kartepe’miz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.