Kardeş şehre okul desteği

Başiskele Belediyesi, kardeş şehir Vareş’e bağlı Kokoşçiçi köyünde hayata geçirilecek ilkokul projesine 10 bin Euro destek verecek.

Başiskele Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün başkanlığında gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda 18 gündem maddesi görüşüldü. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği oy çokluğuyla, Kılıçarslan Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Fatih ve Yuvacık Yakacık Mahallerindeki imar planı değişikliği yapılması ile ilgili gündemin 2. maddesinin tekrar görüşülmesi için süre uzatımı kabul edildi. Kırsal mahallelerin tespiti ile ilgili İmar Komisyonu Raporu’nu içeren 4. madde de oy birliğiyle kabul edildi. Kazandere Mahallesi’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy konağı yapılması amacıyla arazi tahsis edilmesi maddesi de kabul edildi.

Başiskele Belediyesi ile Bosna-Hersek’in Vareş Belediyesi arasında geçtiğimiz aylarda "kardeş şehir" protokolü imzalanmıştı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği koordinesinde kardeş şehir Vareş’e bağlı Kokoşçiçi köyünde ilkokul projesi hayata geçirilecek. Proje için Başiskele Belediyesi’nin 10 bin Euro destek verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü’nün teklif yazısı da oy birliğiyle kabul edildi.