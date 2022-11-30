Kahveseverler 4-5 Aralık’ta Cumhuriyet Parkı’nda buluşacak

İzmit Belediyesi öncülüğünde bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Türk Kahvesi Festivali ile kahveseverler Cumhuriyet Parkı’nda bir araya gelecek.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Türk kahvesi festivaline bu yıl da devam edecek. 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali, 4-5 Aralık tarihlerinde Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak. 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali ile İzmitliler kahvenin tadına doyacak. 2 gün boyunca 12.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek festival çerçevesinde; kahve tadımları, canlı müzik dinletisi, Türk kahvesi atölyeleri, bando performansı, DJ performansı, çocuk animasyon gösterileri ve çeşitli ikramlar yapılacak.

Festivalde ayrıca, Cem Adıyaman yönetmenliğinde Okan Bayülgen ve usta isimlerin yer aldığı “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” kahve belgeseli gösterimi yapılacak.