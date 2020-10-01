İzmit’te temizlik çalışmaları sürüyor
İZMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN KORONA VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KENTİN DÖRT BİR YANINDA DEVAM EDERKEN, HER GÜN BİNLERCE KİŞİNİN KULLANDIĞI YÜRÜYÜŞ YOLU SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE EKİPLER TARAFINDAN DEZENFEKTE EDİLDİ
Her gün binlerce kişinin kullandığı yürüyüş yolu sabahın erken saatlerinde İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kentin dört bir yanında cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir titizlikle devam eden çalışmalar kapsamında ekipler sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu doğrultuda faaliyetlerini eksiksiz sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu sabahın erken saatlerinde Yürüyüş Yolu başta olmak üzere kent merkezinin çeşitli noktalarında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin köpüklü, ilaçlı, tazyikli su ve fırçalarla yaptığı detaylı çalışmalarla, kent merkezi her zaman temiz ve sağlık bir şekilde vatandaşların kullanımına hazır halde tutuluyor.
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0