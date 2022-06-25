İBB Mehteranı, İzmit’in kurtuluş coşkusuna ortak olacak

İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kocaeli’ne gelen İBB Mehteranı, muhteşem bir konsere imza atacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı da İzmit’e gelerek kurtuluş coşkusuna ortak olacak. Ramazan ayında İzmit’te gerçekleştirdiği konserle vatandaşların büyük beğenisini kazanan İBB Mehteranı, bu kez kurtuluş etkinlikleri için İzmitlilerle buluşuyor. İBB Mehteranı bugün SEKA Park’ta İzmitlilerle bir araya gelecek.