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Hereke dolgu alanı 8 bin ağaçla yeşillendiriliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke dolgu sahasında ağaçlandırma çalışması yapıyor.
KOCAELİ 06.01.2021, 14:35
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke dolgu sahasında ağaçlandırma çalışması yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda döküm sahası olarak kullanılan Hereke dolgu alanı da ağaçlandırılıyor. Çalışmalar tamamlandığında dolgu alanı yeşil alan olarak vatandaşlara nefes aldıracak. 27 bin metrekare alana sahip olan Körfez ilçesi Hereke dolgu alanına ekipler tarafından 8 bin adet ağaç dikilecek. 7 bini meşe 1000’i ise sedir olacak olan ağaçlardan şu 4 bin 500’ü toprakla buluşturuldu.Dikilecek fidanlarla dolgu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturulacak. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
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