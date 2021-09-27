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Engelsiz yaşam merkezinde kayıtlar başladı

Darıca Belediyesi’nin engelli vatandaşların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurs kayıtları başladı.

KOCAELİ 27.09.2021, 13:21
Engelsiz yaşam merkezinde kayıtlar başladı

Darıca Belediyesi’nin engelli vatandaşların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurs kayıtları başladı.

Darıca Belediyesi’nin tüm engelli gruplarına ve ailelerine hizmet vermek üzere hayata geçirdiği Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde (DAREN) yeni dönem kurs kayıtları başladı. 4 Ekim’de başlayacak kurslarla engellilere sosyalleşmenin yanı sıra mesleki beceri ve hobi kazanma olanağı sunulacak. Oluşturulacak kurslarda her bir branş için özel öğretim öğretmeni eşliğinde öğrencilere eğitim verecek. Böylece öğrencilerin mesleki kazanımlarının yanı sıra bilişsel ve sosyal kazanımları da özel olarak takip altında olacak. Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 14 farklı branşta eğitim verilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayata geçirdikleri projeler ve hizmetlerle engelsiz bir Darıca’yı inşa etmek istediklerini kaydederek, "Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde hayata geçirdiğimiz özel kurslarımızla, özel kardeşlerimiz kendilerini geliştirme ve toplum yaşamına dahil olma imkanı bulacak. Hayata geçirdiğimiz bu özel merkezimizle son derece gurur duyuyoruz. İnancım odur ki sevgi tüm engelleri aşar. Darıca’nın tüm güzelliklerini ve imkanlarını hep birlikte paylaşarak tüm engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

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