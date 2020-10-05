Dünyaya çimento ihraç ediyoruz

Covid-19 pandemisi sebebiyle dünya genelinde ihracat rakamları olumsuz etkilenirken, Türk çimento sektörü ise tarihinde daha önce elde edilmemiş başarıya imza attı.

Covid-19 pandemisi sebebiyle dünya ekonomisi olumsuz yönde etkilenirken, Türk çimento sektörü ise büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt çimento sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2020’nin ilk yarısında Nuh Çimento olarak belirledikleri tüm ticari ve finansal hedeflere, pandemiden etkilenmeksizin ulaştıklarını ifade eden Bozkurt, “Bu dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmemizin dışında gerek firmamızın 54 yıllık tarihinde, gerekse Türk çimento sektör tarihinde daha önce elde edilmemiş bir çok başarıya da imza atmış olduk. Ancak hedeflerimize başarılı bir şekilde nasıl ulaştığımızı, neler yaptığımızı, uyguladığımız stratejilerin neler olduğunu detaylandırmadan önce mutlaka 2018 yılından bugüne kadar içinden geçtiğimiz dönemi kapsamlı şekilde ele almamız gerekir” dedi.

“2020 yılının ilk çeyreği muazzam artışla geride kaldı”

‘2020 yılı zor bir yıl olsa da, geride bıraktığımız 2019 ve 2018 yılının da çimento sektörü için hiç de kolay geçmediğini belirtmemiz gerekir’ ifadelerini kullanan Kamil Gökhan Bozkurt, “Özellikle 2019 yılında sektörümüz yüzde 30 oranında bir daralma yaşadı. Her ne kadar 2018 yılının son çeyreğinde daralmanın işaretlerini gören sektör, ihracata ağırlık vererek bu daralmanın etkilerini en aza indirgemeye gayret etse de neticelerinden istenilen ölçüde kaçınılamadı. Hatta birçok fabrika üretim planlaması yaparak kapasite kullanım oranlarını düşürmek zorunda kaldı, öyle ki sektör kapasite kullanım oranı yüzde 50’lere kadar geriledi. Buna rağmen sektör, ihracat açısından tarihi bir yıl yaşadı ve 2018’e göre yüzde 75’ilk bir artışla tarihinin en fazla ihracatını gerçekleştirdi. 2019 yılını bu dramatik daralma ile tecrübe eden sektör küçülmemin devam edeceğinin öngörüldüğü 2020 yılına daha hazırlıklı ve planlı şekilde ihracatı artırma hedefi ile girdi. 2020 yılının ilk çeyreği ihracat hedeflerinin yüzde gibi muazzam bir artışla gerçekleştirildiği ve buna ek olarak iç pazarın da ümit verici bir şekilde büyüme gösterdiği bir dönem oldu” diye konuştu.

“Pandemi, Türkiye’nin çimento ihraç ettiği ülkelerde inşaat faaliyetlerini olumsuz etkiledi”

2’nci çeyreğin ise pandeminin ülkemizde ve dünyanın diğer bölümünde tam anlamı ile etkisini hissettirdiği bir dönem olduğunu belirten Bozkurt, “Pandemi sebebiyle alınan katı önlemler hem ülkemizde hem de Türkiye’nin çimento ihraç ettiği ülkelerde inşaat faaliyetlerini olumsuz etkiledi ve talep de bir küçülme yaşandı. Ancak pandemi sebebiyle yaşanan talep daralması tahmin edilen boyutlara ulaşmadan sınırlı kaldı. Örneğin Türkiye’nin yoğun şekilde ihracat yaptığı ABD’nin bazı eyaletlerinde New York, Georgia, batı Afrika’da Gana, Kamerun gibi, Ortadoğu’da İsrail, orta Amerika ile Karayipler’de Panama ve Haiti’de uygulanan bazı kısıtlamalar çimento sevkiyatlarının ertelenmesine veya ötelenmesine sebep oldu. Ancak ne sevindirici ki sektör iptallere maruz kalmadı” şeklinde konuştu.

Geride kalan 2019 yılı ve 2020 yılının ilk yarısının Nuh Çimento açısından bir benzeri daha sektör içinde görülmemiş başarıların elde edildiği bir dönem olduğuna dikkat çeken Bozkurt, “Türkiye çimento sektörü açısından yaşanan üretim ve pazar daralmalarıyla genel olarak çok zor bir yıl olan 2019 yılında, şirketimiz finansal olarak Türkiye’nin en büyük çimento ihracatçısı olmuştur. İhracatımızı ise bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 168, finansal olarak ise yüzde 153,7 artırmıştır. 2019 yılında elde ettiğimiz bu başarılar neticesinde yaptığımız 120 milyon dolar ihracat, TİM’in 2019 yılı Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde firmamızı 402’nci sıradan 134’üncü sıraya taşımış, yüzdesel bazda ihracatını en fazla artıran 4’üncü, tutar bazında ise en yüksek artışı yakalayan 15’inci ihracatçı yapmıştır. 2019 yılı ihracat miktarımız, dünyada tek bir noktadan yapılan en yüksek çimento ihracatını ifade etmektedir. Nuh Çimento’nun, Türkiye’den deniz yoluyla yapılan toplam ihracatta ki payı yaklaşık yüzde 25 olmuştur. Bununla beraber Türkiye’nin en büyük çimento ihracat pazarı olan ABD’ye 2019 yılında Türkiye’den yapılan toplam çimento ihracatının yüzde 45’ini firmamız tek başına yapmıştır. Ayrıca daha da çarpıcı olan, firmamızın 2019 yılında global deniz taşımasına konu (seaborne) yaklaşık 160 milyon tonluk uluslararası çimento/klinker ticaret miktarının yüzde 2 sini tek başına karşılamış olmasıdır” dedi.