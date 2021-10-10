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Büyükşehirden çevreyi kirletenlere sitemli paylaşım

Kamelya üzerine bırakılan çöplerin fotoğrafı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılarak, duyarsız vatandaşlara sitem edildi.

KOCAELİ 10.10.2021, 16:30
Büyükşehirden çevreyi kirletenlere sitemli paylaşım

Kamelya üzerine bırakılan çöplerin fotoğrafı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılarak, duyarsız vatandaşlara sitem edildi.

Bazı vatandaşların park ve mesire alanlarını kullandıktan sonra atıklarını çöp kutusuna atmak yerine, bank ve kamelya üzerinde bırakmaları görenleri rahatsız ediyor. Şehrin her noktasında çevre temizliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Derince ilçesine bağlı Çenedere mesire alanında da temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında kamelya üzerinde bırakılan çöp birikintisi fotoğraflandı. O fotoğraf, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Temizleriz temizlemesine de, bu kadar güzel hizmet karşısında insanın içi cız ediyor görünce" denildi.

Büyükşehirin bu paylaşımı kısa süre içinde yüzlerce vatandaş tarafından paylaşıldı ve desteklendi.

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