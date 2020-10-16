Bu uygulama sayesinde çocuklarının ne izleyeceğini ebeveynler belirleyecek

İnternete ve sosyal medyaya erişimin kolaylaşması ile özellikle çocukları etkileyebilecek tehlikeli içeriklerin önüne geçilebilmesi için bir mobil uygulama geliştirildi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklar için internet ve video platformları vazgeçilmez bir hal aldı. İnternet kullanımının kolay olması sebebiyle çocuklar artık her türlü içeriğe erişebilir duruma geldi. Bununla birlikte gelen kullanım kolaylığı da tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu erişim kolaylığıyla birlikte video izleme platformlarında çizgi film adı altında çocuklar, birçok subliminal mesajlar, şiddete yönelik videolar, cinsel anlamda bilinç altına zarar verecek videolarla karşılaşabiliyor.

İnternette çocuklar için yer alan sayısız tehlikenin önüne geçilebilmesi için Çağrı Çukurlu, Semih Çakır, Hasan Can Güneş, Şansal Uncuoğlu ve Emre Tanrıverdi tarafından 48 saatlik çalışmanın ardından uygulama geliştirdi. Wook Kids adını verdikleri uygulama sayesinde, çocuklar sadece ebeveynlerinin seçtikleri içerikleri izleyebilecek. Youtube gibi geniş bir uygulama yerine yeni geliştirilen bu uygulamayı tercih eden ebeveynlerin çocukları, tehlikeli içeriklerden uzak olacak ve daha eğitici, öğretici, keyifli videolarla karşılaşacak.

Uygulama kapsamında, ebeveynler platforma girebilmek için bir şifre belirliyor. Şifreyi belirledikten sonra platforma girerek çocuklarının erişebileceği kategorileri seçiyor. Daha sonra ise çocuk platformuna geçiş yaparak çocuğunun seçtiği kategorilerin dışında bir video ile karşılaşmasını engellemiş oluyor. Ebeveyn hesabına giriş yapılırken şifre istendiği için, çocuklar da kategorileri değiştiremiyor.