Belediye Derincespor Kızılcabölük sınavına hazırlanıyor

3.Lig takımlarından Belediye Derincespor pazar günü Kızılcabölük deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı-Lacivertliler çarşamba günü ise kupa maçı için Bandırma’da olacak

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’da Nevşehir Belediyespor ile golsüz berabere biten karşılaşmanın ardından pazar günü deplasmanda oynanacak Kızılcabölük maçının hazırlıkları başladı. Hafta içi- hafta sonu süren yoğun maç trafiğinde kayıpsız yol almak isteyen Belediye Derincespor’da Bülent Baturman’ın öğrencileri çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Derincespor, Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur eleme maçında ise Çarşamba günü saat 13.00’te Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kupa serüvenine evinde 2.Tur Eleme Maçı’nda Çankaya Futbol Kulübü’nü 3-0’lık skorla yenerek başlayan Belediye Derincespor yoluna devam etmek istiyor.

Öte yandan 3.Lig 2. Grup’taki Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ise evinde oynadığı maçta İskenderun Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu. 6 haftada 6 puan toplayabilen Darıca Gençlerbirliği A.Ş., pazar günü saat 13.00’te Dumlupınar Stadı’nda Belediye Kütahya Spor deplasmanında puan arayacak. Lige istediği gibi başlayamayan Darıca Gençlerbirliği perşembe günü saat 13.00’te ise Zonguldak Kömürspor A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu’nda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz yarın puan yada puanlar alarak moral depolamak istiyor.