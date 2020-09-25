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Başkan Kocaman çiftleri yalnız bırakmıyor

BAŞKAN KOCAMAN ÇİFTLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

KOCAELİ 25.09.2020, 11:33
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Başkan Kocaman çiftleri yalnız bırakmıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, artan vakalar sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden cemiyetlerde hemşehrilerini yalnız bırakmıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman genç çiftlerin mutlu günlerinde onları yalnız bırakmıyor. Kocaman, Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden Bektaş Mert’in oğlu Semih Mert ile Ayça Kurt’un Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman mutlu çifte hediyelerini verdi.

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