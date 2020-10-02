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Başkan Büyükgöz’den mesai arkadaşlarına jest

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN MESAİ ARKADAŞLARINA JEST

KOCAELİ 02.10.2020, 10:14
Başkan Büyükgöz’den mesai arkadaşlarına jest

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dijital arşiv çalışmalarını yoğun bir gayretle belirlenen zamandan daha kısa sürede tamamlayan 5 personeli jest yaparak öğle yemeğinde ağırladı.

Başkan Büyükgöz’den mesai arkadaşlarına jest yaparak onları yemekte ağırladı. Arşivde yer alan on binlerce evrakı yıl bitmeden tamamlayan arşiv personellerini öğle yemeğinde ağırladı. Birimde görevli 5 personeli kendi kullandığı makam aracıyla restauranta götüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Arkadaşlarımız on binlerce evrakı tarayıp takdire şayan bir şekilde kısa sürede 2020 yılının dijital arşivine veri girişini tamamladılar. Değerli mesai arkadaşlarımı, teşekkür mahiyetinde yemekte ağırladık. Kendileri özelinde tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.

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