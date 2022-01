Başkan Bıyık, sahadaki temaslarına devam ediyor

Haftanın ilk gününde vatandaşlarla birlikte sabah namazını kılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ardından Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi’ndeki bayrak törenine katıldı.

Yıldırım Beyazıt Cami’nde vatandaşlarla birlikte sabah namazını kılan Başkan Muzaffer Bıyık, namazın ardından cami cemaatiyle birlikte çorba içip, sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Muzaffer Bıyık, her gün farklı bir mahallede sabah namazı programlarına devam edeceklerini söyledi. Her pazartesi günü farklı bir okulun bayrak törenine de katılan Başkan Muzaffer Bıyık, sabah namazının ardından Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi’ndeki törene katılarak, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Okul müdürü ve öğretmenlerle de toplantıda bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, talepleri not alarak eğitime destek olmaya devam edeceklerini söyledi.