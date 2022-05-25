Başiskele’ye yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

Başiskele Belediyesi, ilçeye modern yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, Mehmetağa Mahallesi’nin çehresini güzelleştirecek yeni yürüyüş ve bisiklet yolu için çalışmalara başladı.

Kiraz Dere ve Çınarcık Sokak boyunca Adapark alanına kadar uzanan bölümün 400 metrelik kısmında yürüyüş ve bisiklet yolu yapımına başlandı. Çevre düzenlemesi de yapılacak yol tamamlandığında Başiskele, toplamda 1000 metrelik yeni yürüyüş ve bisiklet yoluna sahip olacak.