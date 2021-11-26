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Başiskele’de 2022 yılı ’kadın ve aile yılı’ olacak

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 2022 yılının kadın ve aile yılı olacağını belirterek, "2022 yılında aileye dair her konuyu ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde işlemeyi planlıyoruz" dedi.

KOCAELİ 26.11.2021, 10:42
Başiskele’de 2022 yılı ’kadın ve aile yılı’ olacak

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 2022 yılının kadın ve aile yılı olacağını belirterek, "2022 yılında aileye dair her konuyu ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde işlemeyi planlıyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık buluşması Başiskele Belediyesi ana hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte çeşitli pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar turuncu maske takarak kadına şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Başkan Özlü, kadına şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, "Biz doğaya, hayvana, insana mesleği ne olursa olsun tüm meslek gruplarına, çocuklara her canlıya, yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Hele ki bizim kültürümüzde ve inancımızda hiç yeri olmayan kadına şiddete kesinlikle karşıyız. Bugün burada her yıl tüm kurumlarda olduğu gibi biz de elimizden geldiğince, bu konuya dikkat çekmek kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Ancak bu konu sadece bir günde etkinlik yaptık bitti mantığıyla olmaz. Her işimizde olduğu gibi bu bilincinde kalıcı ve sürdürülebilir olması için kadınlarımızın güçlenmesine yönelik çok önemli hizmetleri artırarak devam ettireceğiz" dedi.

"2022 kadın ve aile yılı olacak"

Toplumun temel taşının aile olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü şiddetin temelinde, düzgün yetiştirilememiş, sevgisiz büyümüş çocuklar, öfke kontrolü olmayan bireyler, öğrenilmiş çaresizlikler yatmakta olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kadın ve ailenin huzurlu bir toplum için her şey olduğunun farkındayız. 2021 yılını, gençlik yılı ilan ettik ve “Genc-i Âlâ” dediğimiz kompleks bir gençlik hareketi başlattık. Belediyemizde ilgili müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmaları hızlandırdık ve bir de bu çalışmaları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığımız ödülle taçlandırmış olduk. Önümüzdeki 2022 yılını da “kadın ve aile yılı” ilan ediyoruz ve 2022 yılında aileye dair her konuyu ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde işlemeyi planlıyoruz. Şiddete temel oluşturabilecek her şeyi engellemek adına çocukların sorun çözme becerisi kazanmasından tutun, öfke kontrol eğitimlerine ailedeki çocuk - genç- ergen ebeveyn herkesin yararlanabileceği bireysel terapilere kadar her alanda çalışmalarımız olacak. Bu bağlamda Aile Danışma ve Yaşam Merkezimiz Barbaros Mahallesi’nde tüm vatandaşlarımıza bu konuların temelinde danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Gençliğe, kadına ve çocuklara değer veren hizmetleri kente kazandırma noktasında büyük bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kadının özellikle toplumumuzun ana mimarı olması hasebiyle bu çalışmaların önemini biliyoruz"

Eller turuncuya boyandı

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından katılımcılar “kadına şiddete hayır diyoruz tarihe not düşüyoruz” yazan panoya ellerini turuncuya boyayarak, el izlerini bıraktı.

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