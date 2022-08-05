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12 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
Kocaeli’de 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
KOCAELİ 05.08.2022, 13:13
Kocaeli’de 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “hükümlünün veya tutuklunun kaçması” suçlarından 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ö isimli şahıs Gebze ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.