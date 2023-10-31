Bakan Şimşek, bakanlığının 2024 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek yaptığı konuşmada, sermaye transferi konusunu ele alarak, “Bunların tamamı depremle ilişkili. AFAD’a yapılan aktarımlar bunlar. Özelleştirmeye yeni bir varlık alınmayacak” dedi.



“Hiçbir şekilde TCMB’nin Hazine’yi finanse etmek gibi bir durumu yok”

Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) yükünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yüklenmesi konusunda muhalefet milletvekilleri tarafından yapılan eleştirileri ele alan Bakan Şimşek, “KKM’nin çıkış sebebi şu: 2021 yılında bir baskı oluşuyor. Bu bir çözüm olarak ortaya konuluyor. Aslında bu TCMB’nin kur yönetimi ile ilgili bir husus. Kur rejimini hükümet belirler. Sabit kur mu olacak, dalgalı mı olacak, başka türlü mü? O belirlendikten sonra bunun uygulanmasından sorumlu kurum TCMB. Kur rejiminin uygulanmasından kaynaklı kar veya zarar TCMB’nin bilançosunda olması lazım. Normali bu. Bu düzenleme yapılırken TL’den KKM’ye geçiş Hazine ve Maliye Bakanlığının sorumluluğuna verilmiş. Aslında burada hiçbir şekilde TCMB’nin Hazine’yi finanse etmek gibi bir durumu yok. Tam aksine KKM’den dolayı vazgeçtiğimiz vergiler nedeniyle kur rejiminin uygulanmasında Hazine ve Maliye olarak TCMB’ye o anlamda destek olmuşuz. Dolayısıyla bu kapsamdaki kaygılar yerinde kaygılar değildir” diye konuştu.

Muhalefet milletvekillerinin, 10 yıl önce kendisinin “deprem vergisi diye bir vergi yok” ifadelerini kullandığı iddiası üzerine konuşan Şimşek, “’Deprem vergisi diye bir vergi yok. Çünkü bütün vergiler bir havuza toplanıyor. O havuzdan çiftçimize, eğitime, sağlığa, çift yollara gidiyor.’ O günkü konuşmamda bunların hepsini sıraladım. Kamu harcamalarını sıraladım. Her zaman olduğu gibi cımbızla bir konu ön plana çıkarıldı. Dolayısıyla akılda öyle kaldı. Benim o günkü konuşmama bakarsanız anlarsınız. ‘Eğer deprem fonu kurulsaydı o zaman ayrı bir hesapta izlenirdi. Deprem nedeniyle geçilmiş vergiler var. Ama o vergiler, genel bütçe gelirleri içinde genel bütçe havuzuna girdiği için harcamalar nereye yapıldıysa bütün harcamalar oraya yapıldı’ dedim. Ona rağmen akılda ‘deprem vergileri şuraya harcandı, buraya harcandı’ kaldı. Vergiler nereye harcanıyorsa o vergiler de oraya harcandı” dedi.



“TCMB, birtakım düzenlemeler ile KKM’den çıkış sürecini başlattı”

Bakan Şimşek, KKM’den çıkışın başladığını ifade ederek, “TCMB, birtakım düzenlemeler ile KKM’den çıkış sürecini başlattı. KKM’deki mevduat ciddi bir şekilde son aylarda azaldı. Ayrıca, yurt dışında hiçbir ülkeden para talebinde bulunmadık” ifadelerini kullandı.



“Kurumlarda ilgili sorunların tespit edilmesi için raporlama çağrısında bulunduk”

Tasarruf konusunun önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Şimşek, “Çünkü, biz kamu harcamalarını yaparken verimlilik ve etkinliği birincil amaç olarak zaten ortaya koymuş durumdayız. Cumhurbaşkanımızın 2021 yılındaki tasarruf genelgesi vardı. Ben de gelir gelmez bunu tekrar hatırlattım. Kurumlarda ilgili sorunların tespit edilmesi için raporlama çağrısında bulunduk” dedi.



“(KKM) 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti”

Kur Korumalı Mevduat’ın maliyetine ilişkin son verileri paylaşan Şimşek, “Mayıs sonu itibarıyla 125.3 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 15.1 milyar dolar azalma var” diye konuştu.



“TÜİK’in kullandığı yöntemler ve uygulama sonuçları yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık”

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafsız olmadığı" eleştirilerine yanıt veren Bakan Şimşek, “Avrupa Birliği tavsiyelerini dikkate alacağız. Hiçbir kuruma, bağımsız bir kuruma, bakan olarak benim müdahalem olmadı ve olmayacak. Ne geçmişte ne bugün ne de yarın. Olması gerektiği gibi bütün istatistikler yayınlanıyor. Bunun tartışılır bir tarafı yok. İstatistikler gerçeği yansıtacak. TÜİK’in kullandığı yöntemler ve uygulama sonuçları yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık. Hatta bildiğim kadarıyla TÜİK, EUROSTAT ile yakinen çalışıyor. Üretilen istatistikler de onlar tarafından denetleniyor. TÜİK ayrıca Birleşmiş Milletler, IMF, OECD ve ILO gibi birçok uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde” dedi.



“Eğer siyasi başka türlü mülahazalar olmayacaksa ülkemizin gri listede kalması için hiçbir sebep kalmamış olacak”

Türkiye’nin gri listeden çıkarılması için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Şimşek, “27 Ekim’de FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için ön görülen maddelerden sadece bir hususun kaldığının altı çizildi. Kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenleme. O konuda inşallah TBMM’ye düzenlemeyi sunacağız. Eğer siyasi başka türlü mülahazalar olmayacaksa ülkemizin gri listede kalması için hiçbir sebep kalmamış olacak” diye konuştu.

Şimşek, çiftçinin yanında olduklarını ifade ederek, “Esnafımızın yanındayız. Çalışanımızın yanındayız. Bu konuda zerre kadar tereddüt yok” dedi.



“Enflasyon muhasebesine geçeceğiz, belki finans kuruluşlarına özel ayrımcılık yapacağız”

Muhalefet milletvekillerinin, enflasyon düzeltmesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının hangi adımları atacağını sormaları üzerine konuşan Şimşek, “Enflasyon muhasebesine geçeceğiz. Belki finans kuruluşlarına özel ayrımcılık yapacağız. Onları kapsama almayacağız. Ama onun dışında geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçe görüşmesi, bakanlık ile bakanlığa bağlı kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarının okunması ve oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından sona erdi.