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Özbağ Belde Belediye Başkanı Arazay, merhum mahalli sanatçı Ekrem Gündoğdu’nun mezarını yaptırdı

Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, geçen yıl hayatını kaybeden Yerköy’lü yöresel sanatçı Ekrem Gündoğdu’nun mezarını yaptırdı.

KIRŞEHİR 27.04.2021, 17:09
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Özbağ Belde Belediye Başkanı Arazay, merhum mahalli sanatçı Ekrem Gündoğdu’nun mezarını yaptırdı

Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, geçen yıl hayatını kaybeden Yerköy’lü yöresel sanatçı Ekrem Gündoğdu’nun mezarını yaptırdı.

Özbağ Belde Belediye Arazay yaptığı açıklamada, mahalli sanatçıyı andığını ve mezarını yaptırmak için söz verdiğini söyledi.

Kırşehir’den gitme Yerköy teber aşiretinden olan merhum Ekrem Gündoğdu geçtiğimiz yıl vefat etmişti. Gündoğdu’nun vefatının ardından mezarına yaptırma sözü verdiğini belirten Arazay, "Kardeşimizin vefatının ardından bir yıl geçti. Söz verdiğim üzere merhum Ekrem Gündoğdu’nun mezarını yaptırdım. Mahalli sanatçımızı ve bıraktığı eserleri de unutmayacağız"dedi.

Mahalli sanatçı Gündoğdu, Yozgat ve Kırşehir bölgesinde düğünlerde söylediği bozlak eserlerle biliniyor.
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