Kırşehir Belediyesinden "Gençlik Şöleni"

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) tarafından gençlik şöleni düzenlendi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir’de bin gencin farklı alanlarda haftalık eğitimler aldığını söyledi.

Kent Park’taki BEGEM merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler programın açılışında doyasıya eğlendi. Gençlerin bir araya gelmelerine ve güzel faaliyetler yapmasına vesile olunduğunu aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Halk Eğitim Müdürlüğü’nün eğitmen kadrosunun da desteğiyle güzel kurslar veriliyor. BEGEM, 16 binden fazla üyeye sahip ve sosyal, kültürel etkinlikler düzenliyor. Yaklaşık bin aktif öğrencimizle her hafta farklı alanlarda eğitim devam ediyor" dedi.

Şehrin eğitim alanında öncü illerden bir tanesi olduğunu aktaran Ekicioğlu, "Kırşehir özellikle eğitim kentidir. Son iki yıldır eğitime de katkı vererek, destekleme ve yetiştirme kursları, sınav hazırlık kurslarında da 100’den fazla öğrencimiz bulunuyor. Gençlerimizin sosyalleşmesi açısından kültürel anlamda hem de onların nefes alacakları bir ortam oluşturmak da bizim görevimizdir" diye konuştu.

Gençlik şöleninde resim, fotoğraf ve kısa film çalışmaları, yağlı boya ve karakalem resim yapıldı. Merkezde verilen kurslar tanıtıldı. BEGEM konferans salonunda ise canlı müzik ve halk dansları kulüpleri sahne aldı.