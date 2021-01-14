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Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
KIRKLARELİ 14.01.2021, 11:17
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi Keskinkaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yaşayan Alzheimer hastası H.B., oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Verilen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti.
Emniyet ekiplerinin ilk incelemesinin ardından olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de geldi.Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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