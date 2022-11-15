Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırklareli’de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde bir telefon direğinde kedinin mahsur kaldığı ihbarı ile itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarının merdiveni ile ulaştıkları kediyi kurtardı.

Veteriner tarafından kontrol edilen kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.