banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
Mescid-i Aksa’da şükür namazı
Mescid-i Aksa’da şükür namazı
Twitter ödeme sistemini test etmeye başladı!
Twitter ödeme sistemini test etmeye başladı!
4 saatte ancak bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL
4 saatte ancak bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL

Kırklareli’nde eller Mescid-i Aksa için semaya yükseldi

Kırklareli’nde öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunup ve dualar edildi.

KIRKLARELİ 10.05.2021, 13:58
Kırklareli’nde eller Mescid-i Aksa için semaya yükseldi

Kırklareli’nde öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunup ve dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın terörist İsrail’in Mescid- Aksa’ya yönelik baskınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında yurt genelinde tüm camilerde öğle ezanıyla birlikte duaların yapılacağını duyurmasının ardından Kırklareli’nde ki tüm camilerde sela okundu.

Hızırbey Camii’ne gelen vatandaşlar okunan selanın ardından Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için dualar etti.
Yorumlar (0)
18°
açık