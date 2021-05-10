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Kırklareli’nde eller Mescid-i Aksa için semaya yükseldi
Kırklareli’nde öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunup ve dualar edildi.
KIRKLARELİ 10.05.2021, 13:58
Kırklareli’nde öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunup ve dualar edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın terörist İsrail’in Mescid- Aksa’ya yönelik baskınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında yurt genelinde tüm camilerde öğle ezanıyla birlikte duaların yapılacağını duyurmasının ardından Kırklareli’nde ki tüm camilerde sela okundu.Hızırbey Camii’ne gelen vatandaşlar okunan selanın ardından Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için dualar etti.