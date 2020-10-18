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Çiftlik gübreleri tarım arazileriyle buluştu

HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDEKİ SIVI ATIK GÜBRELER, EKİM ÖNCESİ TARIM ARAZİLERİNE ATILMAYA BAŞLADI.

KIRKLARELİ 18.10.2020, 16:46
Çiftlik gübreleri tarım arazileriyle buluştu

Kırklareli’nde hayvan çiftliklerinde depolanan sıvı atık gübreler ekim öncesi tarım arazilerine atılmaya başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, Kırklareli Valiliği talimatları ile yürütülen "Çiftlik Atıklarının Bertarafı" konulu çalışmada çiftliklerden temin edilen sıvı gübrelerin çiftçilerin tarlalarında değerlendirilmesi aşamasına geldiğini ifade etti. Özel, "Söz konusu sıvı gübrelerin vidanjör vasıtasıyla çiftçilerin ekim dönemi öncesinde tarlalarına uygulama yapılması çalışmaları başladı. Çiftliklerin gübre çukurlarında ve lagün sahalarında depolanan gübreleri, vidanjörlerle alınarak, homojen bir şekilde tarlalarına uygulamaları yapılmaktadır. Böylece çiftliklerin depoları boşalmış, gelecek olan yağışlı ve kış dönemi şartlarında oluşabilecek taşmalar ve sızıntılar sebebiyle çevreye zarar verilmesi engellenmiş olacaktır. Çiftçilerin daha az kimyasal gübre kullanması da sağlanacaktı" dedi.

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