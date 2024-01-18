Manisa Büyükşehir Belediyesi on yılı aşkın süre önce “Haydi Kadınlar Manisa’ya” adıyla bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında Manisa’nın 17 ilçesinde ikamet eden kadınların şehri ziyaret etmesi hedefleniyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde başlatılan “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesiyle Manisa’nın 17 ilçesinde ikamet eden kadınlar şehri ziyaret ediyor.

Vatandaşlar Manisa’nın tarihi, turistik mekânlarından ve mesire yerlerinden oluşan gezi güzergâhı sayesinde şehrin birçok güzelliğini görme fırsatı buluyorlar. Bu proje kapsamında 74 kişilik Kırkağaçlı kadın kafilesi şehirle hasret gidermek için yola çıktı. Kırkağaçlı kadınlardan oluşan kafile Şehzadelerpark’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları; Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber tarafından karşılandı.

Karşılamanın sonrasında kafile ilk olarak Masalpark’tan gezilerine başladı. Ardından Sultan Camii ve külliyesine doğru hareket eden Kırkağaçlı kadınlar Tıp Tarihi Müzesi ve külliyeyle ilgili gezi rehberinden bilgi aldı. Akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’da bulunan tek eseri Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane ve Ağlayan Kaya’yı gezip, tarihi mekânlarla ilgili bilgilendirme yapan rehberi dinleyen kadınlar öğle yemeğinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde ağırlandı. Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola veren kafile ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ile Atatürk Gençlik Merkezi’ni rehber eşliğinde ziyaret etti. Son olarak Atatürk Kentpark’ı gezilip ziyaret noktalandı.

Kırkağaçlı kadınlar Manisa’yla hasret giderdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. “Haydi Kadınlar Manisa’ya” adıyla projenin faaliyete geçmesine öncülük eden Başkan Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bu ziyareti gerçekleştirmelerine katkı sağladığı için teşekkür ettiklerini belirttiler.