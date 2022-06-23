banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde sulama göletine düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

KIRIKKALE 23.06.2022, 20:51
Sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde sulama göletine düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyündeki Büyükceceli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılık yapan Orhan B. (65) sabah saatlerinde mandalarını otlatmak için gittiği Büyükceceli mevkiinden bir daha dönmeyince akrabaları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede yapılan aramada Orhan B., sulama göletinden karaya çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,, Orhan B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Orhan B’nin cenazesi, jandarma ekiplerinin incelmesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu