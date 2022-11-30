Zeytin hırsızları tutuklandı

Kilis’te 11 adet zeytin hasat makinesi ile 35 adet zeytin dolu bidonu çalan 2 kişi, sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

Merkez ilçe Duruca köyünde M.Ş. isimli şahsa ait Zeytinyağı İşleme Fabrikasından 11 adet zeytin hasat makinesi ile 35 adet içerisi zeytin dolu bidonun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri, çalınan malzemeleri M.Ş.’ye teslim etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanmalarını müteakip Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.