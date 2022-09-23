Zabıtadan sıkı denetim

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde Marketlerde fiyat etiketi ve stok durumu, Pazar yerleri başta olmak üzere gıda satan iş yerlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis il merkezinde esnafların İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrolleri yapılarak, ruhsatsız olanlara verilen süre içerisinde ruhsat çıkarmayanlara cezai izlem uyguluyor. Zabıta ekipleri, Marketlerde fiyat etiketi ve stok durumu ile ilgili denetimlerine ve Fırınların baca filtrelerinin kontrollerine ederken, semt pazarlarında rutin denetimler devam ediyor. Çevreyi kirleten, düzensiz tezgah açan ve fiyat etiketi konusunda yapılan uyarılara uymayan kişilere zabıta tarafından idari işlem yapıldığı bildirildi.