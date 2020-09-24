Zabıtadan covid-19 denetimi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile denetim komisyonlarıyla birlikte Kilis genelinde, pazaryerleri, marketler, berber ve güzellik salonları, düğün salonları, çay bahçeleri, lokantalar, kafeler, barlar, pastaneler, unlu mamül üreten fırınlar, ticari taksiler, minibüsler, hamam sauna ve sanayi bölgesinde denetimlerine devam ediyor.

İş yerlerini, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.