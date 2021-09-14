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Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esnafların iş yerleri üzerinde denetimleri sıklaştırdı.

KİLİS 14.09.2021, 16:47
Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esnafların iş yerleri üzerinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerleri gerekli denetimler yapılarak kapatıldı. Zabıta ekipleri, Kaldırım işgali yapan esnafları uyararak, bir daha kaldırım işgali yapmaları halinde cezai işlem yapılacağı tebligatı yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar sonucu, el yapımı patlayıcı ile mücadele amacıyla gübreci ve tüp gaz satıcılarında denetimler yapılmaya başladığı bildirildi.

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