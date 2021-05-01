Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yunus Emre’nin Sosyalitesi” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Anadolu Türkçesinin, estetik ve edebî bir dil hüviyeti kazanmasında etkin rol oynayan Yunus Emre’nin, 700. vefat yıl dönümü ve 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi hasebiyle Üniversite de düzenlenen Yunus Emre’yi anma etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Fen Edebiyat Fakültesi ile Sosyoloji Topluluğunun birlikte düzenlediği, yönlendiriciliğini Arş. Gör. Dr. Osman Ülker’in yaptığı söyleşide, Prof. Dr. Mustafa Tekin “Yunus Emre’nin Sosyalitesi” konulu sunum gerçekleştirdi.

Yunus Emre’nin Mevlana ve İbn Arabi’den ayrılan yönlerine dikkat çeken Tekin, Yunus Emre’nin dilinin daha sade ve etkileyici olduğunu ifade etti. Tekin, Yunus Emre’nin halk tarafından benimsenmesinin temel nedeninin dildeki sadeliği olduğunu ve bu sadeliğin, düşüncelerinin sosyalleşmesinin, sosyal tabakalara yayılmasının zeminini oluşturduğunu belirtti. Tekin, Yunus Emre’nin yaşamını sürdürürken dürüst, doğru ve ahlaklı davranmasının, Anadolu insanında karşılık bulduğunu söyledi.

Tekin, Yunus Emre’nin şiirlerinin, kendisinin duygu ve düşüncelerine tam manasıyla ve hikmetli bir biçimde karşılık geldiğini aktardı. Allah-insan arasındaki ilişkinin toplumsal yaşamda insan-insan arasındaki ilişkileri belirlediğini ifade eden Tekin, Yunus Emre’nin Allah dolayımlı bir ilişki kurduğunu ifade etti. Bu ilişkinin de Yunus Emre’nin bilinç, kainat, çevre, toplum ve insan ilişkilerinin temelini oluşturduğunu söyleyen Tekin, son olarak Yunus Emre’nin “insanın kendisini bilmesi” kavramına odaklandı ve insanın kendisini bilmesinin toplumda dayanışma ve barışı sağlayacağını vurguladı. Söyleşi soru-cevap kısmının ardından son buldu.