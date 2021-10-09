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’Yunus Emre’ konulu konferans gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Prof. Dr. Abdullah Azmi Bilgin tarafından “Anadolu Konferansları Kapsamında “Yunus Emre” konulu konferans gerçekleştirildi.

KİLİS 09.10.2021, 10:20
’Yunus Emre’ konulu konferans gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Prof. Dr. Abdullah Azmi Bilgin tarafından “Anadolu Konferansları Kapsamında “Yunus Emre” konulu konferans gerçekleştirildi.

Vefatının 700. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Yunus Emre, yapılan etkinliklerle anılıyor. Bu etkinlikler kapsamında Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Kilis Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Üniversitemiz işbirliğinde “Anadolu Konferansları” kapsamında “Yunus Emre ve Türk Dili” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak teşrif eden Prof. Dr. Abdullah Azmi Bilgin, 13. ve 14 yüzyılın Oğuz Türkçesinin ilk yazılı eserlerinin verildiği dönem olduğunu belirtti.

Bilgin, Anadolu Türkçesinin bu ilk örneklerinin verildiği dönemde Yunus Emre’nin söz konusu dili etkin bir şekilde kullandığına; onun söyleme gücüne daha sonraki şairlerin ulaşamadıklarına değindi.

Bilgin, Yunus Emre’nin çok fazla sevilmesinin onun taklit edilmesine yol açtığını belirtti. Yunus Emre’nin mahlasıyla şiirlerini kaleme alan şairler dolayısıyla bazı şiirlerin Yunus’a ait olup olmadığının günümüzde dahi netlik kazanamadığını vurguladı.

Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı gönül mefhumunu ve sözün gücünü Yunus şiirlerinden verdiği örneklerle açıkladı. Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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