Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile meclis üyeleri yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın İl Genel Meclis üyeleri ve Yol Şube Müdürü Ayşe Çay ile birlikte Elbeyli İlçesine bağlı Havuzluçam-Çıldıroba köyü yolu, Karacurun köyü yolu, Selmincik köyü yolu ve Merkeze bağlı Çörten köyü yollarının Asfalt yapım çalışmalarını yerinde incelediler.

İl Özel İdaresi tarafından Daha önceden planlanan yolların yapımı hız kesmeden sürdüğü bildirildi.