YÖK Anadolu Projesi toplantısı yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun "YÖK Anadolu Projesi” toplantısına katıldı.

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, Rektör Prof. Dr. Karacoşkun ve 14 “genç” üniversite rektörü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi. Saraç, "Yeni YÖK" olarak hayata geçirdikleri "yeni ve yenilikçi" projelerden "YÖK Anadolu Projesi"nin tanıtımının Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildiğini hatırlattı. Proje ile 2006’dan sonra kurulan ve gelişmekte olan "genç" üniversiteleri, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından nispeten daha gelişmiş "kıdemli" üniversitelerle belirlenen bazı bölümler, programlar bazında eşleştirdiklerini vurgulayan Saraç, üniversiteleri eşleştirme konseptinin, Avrupa yükseköğretim alanında üzerinde çalışılan önemli başlıklardan biri olduğunu belirtti.

Saraç, Bu proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmek üzere 15 genç üniversitenin rektörleri ile YÖK’te bir araya geldiğini ve faydalı bir toplantı olduğunu ekledi.

Rektör Karacoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde tanıtımı yapılan ve YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’ın bizzat takip ettiği bu projeye dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin, 7 Aralık Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde öğrencilere ders vermeye başladıklarını açıkladı. Karacoşkun, Ayrıca ilerleyen zamanlarda 7 Aralık Üniversitesinin akademik personelinin, İstanbul Üniversitesi’nin araştırma alt yapılarından, laboratuvarlarından, kütüphane ve veri tabanlarından yararlanma imkânına sahip olabileceğini söyledi.

Karacoşkun, bu çalışma ve imkanların hem öğrencilerimiz hem de akademik personel için son derece verimli olacağına inandığını belirtti.